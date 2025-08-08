В Кыргызстане создали федерацию по «Аламан улаку» и утвердили единые правила

В Кыргызстане официально зарегистрирована Федерация по национальной игре «Аламан улак». Об этом сообщает пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности КР.

По данным ведомства, в последнее время из-за отсутствия единых регламентов и правил при проведении «Аламан улак» участились конфликты между командами, в том числе с тяжкими телесными повреждениями и летальными исходами. По указанию председателя ГКНБ КР, генерал-полковника Камчыбека Ташиева была создана рабочая группа для упорядочения организации и проведения игры.

Фото из интернета. В Кыргызстане создали федерацию по «Аламан улак» и утвердили единые правила

В результате разработаны и утверждены новые положения и регламенты, направленные на повышение безопасности участников и зрителей, предотвращение нарушений и обеспечение прозрачности соревнований. Среди мер — установление четких правил, обязательных требований к организаторам и игрокам, ужесточение штрафных санкций и дисциплинарных мер, а также усиление охраны общественного порядка.

Президентом Федерации избран Чолпонбай Исмаилов, советником назначен прикомандированный сотрудник ГКНБ. В пресс-центре отмечают, что создание федерации и введение единых регламентов станет важным шагом в сохранении и развитии национального вида спорта, а также обеспечении правопорядка и общественной безопасности.