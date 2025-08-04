Кыргызский фильм «От» («Огонь») получил особую награду на престижном фестивале

Кыргызский фильм «От» (в переводе с кыргызского «Огонь») режиссера Радика Эшимова стал обладателем Special Jury Mention — особой награды жюри на международном кинофестивале Fantasia International Film Festival в Монреале (Канада). Об этом сообщили авторы проекта.

Впервые лента из Кыргызстана участвует в престижном фестивале Fantasia и сразу получает награду от Ассоциации кинокритиков Квебека (AQCC Award).

Фильм рассказывает о ночном пожаре в деревенском доме, а свидетели — сосед, жена и мать — каждый по-своему видит произошедшее. Картина построена в духе классического приема «Рашомон» и затрагивает темы горя, памяти и человеческих отношений. Прием используют, когда правда не однозначна и зависит от восприятия каждого рассказчика. В искусстве и литературе его используют, чтобы показать субъективность восприятия и сложность понимания правды.

Произвела фильм студия 1.1 Studio при поддержке департамента кинематографии. В его создании участвовали актеры Айсанат Эдигеева, Омурбек Израилов и народная артистка КР Калича Сейдалиева.