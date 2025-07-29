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Общество

Сильный град уничтожил более 600 гектаров фасоли в Таласе

В селе Шекер Айтматовского района 28 июля сильный град уничтожил посевы фасоли на площади более 600 гектаров.

Как сообщили в областной администрации, стихия нанесла серьезный ущерб труду фермеров. Многие из них уже готовились к сбору фасоли и рассчитывали на богатый урожай. Град сбил не только листья растений, но и сами плоды.

Фермеры вложили в обработку земли и посевы от 200 тысяч до 1 миллиона сомов. Состоялось выездное совещание с участием главы области, в ходе которого чиновники ознакомились с ситуацией на месте.

По итогам встречи создана комиссия из представителей профильных ведомств и местных жителей. Она займется подсчетом ущерба и документированием последствий природного бедствия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337868/
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