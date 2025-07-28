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Общество

На ремонт закрывается участок проспекта Чингиза Айтматова

С 29 июля на реконструкционные работы частично закрывается отрезок проспекта Чингиза Айтматова от проспекта Масалиева до улицы Ахунбаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, сначала демонтируют бордюры и арычные лотки — в этот период дорога останется открытой для движения транспорта. Однако после перехода к фрезированию асфальта и укладке нового покрытия движение полностью перекроют.

«Упомянутый отрезок дороги будет закрыт на два месяца. В связи с этим временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 8 и № 55. Напомним, что заезд на проспект Айтматова с 22.00 до 5.00 запрещен. В это время движение транспорта направлено на проспект Масалиева и улицу Садырбаева. Мэрия просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее планировать свой маршрут и во избежание дорожных заторов пользоваться общественным транспортом вместо личного», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337752/
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