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Общество

Кабмин утвердил положение о Министерстве просвещения Кыргызстана

Постановлением кабинета министров от 2 июля этого года № 391 утверждены положение о Министерстве просвещения и схема его управления.

По данным пресс-службы ведомства, постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Напомним, в мае 2025-го указом президента реорганизовали Министерство образования и науки. На его базе появилось два самостоятельных ведомства.

На Министерство просвещения возложили функции в сфере дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, а также начального профессионального образования.

На Министерство науки, высшего образования и инноваций возложили функции в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, высшего образования, интеллектуальной собственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335006/
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