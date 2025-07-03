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Общество

В Министерстве просвещения будет образована коллегия из 19 человек

В Министерстве просвещения будет образована коллегия из 19 человек. Это предусмотрено положением о ведомстве, утвержденном кабмином.

Согласно документу, единую систему органов просвещения Кыргызской Республики составляют центральный аппарат, территориальные подразделения, подведомственные подразделения, учреждения и организации министерства.

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Среди республиканских подведомственных учреждений: Центр независимой сертификации и валидации, Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, Департамент развития качества образования, издательский дом «Окуу китеби», медиацентр «Кут билим», психолого-медико-педагогическая консультация, а также детские дома, школы-интернаты, общеобразовательные школы, оздоровительные и спортивно-культурные учреждения и другие организации.

Основными задачами Минпросвещения являются:

  • повышение качества дошкольного, общего, начального профессионального образования;
  • выработка и реализация единой государственной политики в области дошкольного, общего, начального профессионального и дополнительного образования;
  • обеспечение условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями, детей, молодежи и взрослых, находящихся в трудной жизненной ситуации;
  • внедрение цифровых решений для оптимизации взаимодействия между участниками образовательных отношений, автоматизации процедур предоставления государственных услуг.

Реализация постановления кабмина «О вопросах Министерства просвещения КР» осуществляется в пределах штатной численности, утвержденной для Министерства образования и науки, и средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий и последующие годы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335101/
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