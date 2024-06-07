Три университета из Кыргызстана включены в перечень мирового рейтинга Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings 2025. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
По ее данным, из 1 тысячи 503 вузов мира Кыргызско-Российский Славянский университет занимает место в ряду 851-900, Кыргызско-Турецкий университет «Манас» — 901-950 и Кыргызский государственный технический университет — 1201-1400.
Среди вузов с особым статусом Кыргызский государственный технический университет и Кыргызско-Российский Славянский университет впервые включены в рейтинг QS.
На первом месте — Массачусетский технологический институт из США, на втором — Имперский колледж Лондона, на третьем — Оксфордский университет из Великобритании.
Вузы оценены по следующим критериям:
- академическая репутация университета / Academic Reputation;
- репутация среди работодателей / Employer Reputation;
- соотношение числа преподавателей и студентов / Faculty/Student Ratio;
- индекс цитирования научных работ / Citations per faculty;
- соотношение иностранных преподавателей / International Faculty Ratio;
- соотношение иностранных студентов / International Students Ratio;
- международная исследовательская сеть / International Research Network;
- показатель трудоустройства / Employment Outcomes;
- устойчивость / Sustainability.