10:12
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Сбой в электроснабжении вызвал перебои в подаче воды по всему Бишкеку

В результате нештатной ситуации, связанной с подачей электроэнергии, в Бишкеке произошел масштабный сбой в системе водоснабжения.

Как сообщил вице-мэр города Рамиз Алиев, отключение электричества повлияло на работу всех городских водозаборов и более 300 насосных станций, что, в свою очередь, привело к разбалансировке давления и нарушениям гидравлических режимов.

«Система водоснабжения столицы — это сложный и скоординированный механизм. Любое отклонение по питанию приводит к цепной реакции. Сейчас наша главная задача — стабилизировать давление и поэтапно запустить насосные станции», — пояснил он.

На данный момент сотрудники МП «Бишкекводоканал» продолжают круглосуточные восстановительные работы, направленные на выравнивание давления в сетях и возобновление штатной подачи воды в жилые дома и социальные объекты.

Власти просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и воздержаться от избыточного использования воды до полного восстановления системы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333240/
просмотров: 482
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке начали использовать инновационные мешки для полива деревьев
Бишкек представил свои инвестиционные возможности на форуме в Астане
На Дзержинке снова появилась вода, но хватает ли ее? Репортаж с места
В Бишкеке прошел чемпионат по регби среди мужчин
Акция «Твой Эко Заряд». В мэрии Бишкека подвели итоги
В жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека открыли новый корпус ЦСМ
В некоторых районах Бишкека до сих пор нет горячей воды. Ответ мэрии
Мэрия Бишкека расторгнет договоры с арендаторами незавершенных остановок
Мэрия оштрафовала водителей за парковку на зеленых зонах на 11 тысяч сомов
В части Бишкека 10 июня не будет воды
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Кыргызстан включен в&nbsp;список стран, гражданам которых могут запретить въезд в&nbsp;США Кыргызстан включен в список стран, гражданам которых могут запретить въезд в США
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается жара до 41 градуса
Аномальная жара, пыль и&nbsp;болезни. Кыргызстан вошел в&nbsp;эпоху климатического шока Аномальная жара, пыль и болезни. Кыргызстан вошел в эпоху климатического шока
Бизнес
Ring My&nbsp;Balance: как выиграть поездку в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса Ring My Balance: как выиграть поездку в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса
Мы&nbsp;запускаем BakAi-чат&nbsp;&mdash; инновация, которая меняет мобильный банкинг уже сегодня Мы запускаем BakAi-чат — инновация, которая меняет мобильный банкинг уже сегодня
&laquo;Элдик Банк&raquo; первым в&nbsp;КР получил статус прямого участника китайской системы CIPS «Элдик Банк» первым в КР получил статус прямого участника китайской системы CIPS
Отдыхай, смотри, общайся&nbsp;&mdash; выбирай &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; и&nbsp;забудь про трафик Отдыхай, смотри, общайся — выбирай «Переходи на О! Комбо» и забудь про трафик
19 июня, четверг
10:05
Ring My Balance: как выиграть поездку в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса Ring My Balance: как выиграть поездку в Абу-Даби на кон...
09:45
Обострение на Ближнем Востоке: число погибших растет, заявления аятоллы и МАГАТЭ
09:37
В 7-м микрорайоне человек получил ножевые ранения. Подозреваемый задержан
09:27
Большинство основных валют подешевели к сому. Курс на 19 июня
09:25
Археологи из Китая приехали в Кыргызстан на очередной сезон раскопок