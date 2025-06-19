Сбой в электроснабжении вызвал перебои в подаче воды по всему Бишкеку

В результате нештатной ситуации, связанной с подачей электроэнергии, в Бишкеке произошел масштабный сбой в системе водоснабжения.

Как сообщил вице-мэр города Рамиз Алиев, отключение электричества повлияло на работу всех городских водозаборов и более 300 насосных станций, что, в свою очередь, привело к разбалансировке давления и нарушениям гидравлических режимов.

«Система водоснабжения столицы — это сложный и скоординированный механизм. Любое отклонение по питанию приводит к цепной реакции. Сейчас наша главная задача — стабилизировать давление и поэтапно запустить насосные станции», — пояснил он.

На данный момент сотрудники МП «Бишкекводоканал» продолжают круглосуточные восстановительные работы, направленные на выравнивание давления в сетях и возобновление штатной подачи воды в жилые дома и социальные объекты.

Власти просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и воздержаться от избыточного использования воды до полного восстановления системы.