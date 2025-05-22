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Общество

В Минпросвещения передумали: дополнительных мест в школах Бишкека пока нет

В Бишкеке дополнительные места для учащихся первых и вторых классов будут открыты только в школе № 29. Они высвобождены в результате проверки. Об этом сообщили в Министерстве просвещения.

По данным ведомства, по остальным учебным заведениям столичная мэрия и департамент образования уточняют сведения о дополнительных квотах и сроках.

Чиновники просят граждан следить за дополнительной информацией на официальных каналах уполномоченных государственных и муниципальных органов и учитывать только достоверные сведения.

Ранее появилась информация о том, что 23 мая в ряде столичных школ появится дополнительная квота для записи в первый и второй классы. Минпросвещения «отозвало» эти данные и принесло извинения за возможные неудобства.

Напомним, до 1 июня в школах идет электронная запись в первый и второй классы по прописке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330046/
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