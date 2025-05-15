Проведена реконструкция железнодорожного вокзала «Бишкек-2»

В преддверии летнего сезона центральный железнодорожный вокзал «Бишкек-2» встречает своих пассажиров в обновленном облике. Об этом сообщает ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

По его данным, с целью повышения качества сервиса и создания комфортных условий для гостей и жителей столицы проведены ремонтные работы.

Улучшенные зоны ожидания, новые окна и двери, мебель, современное освещение, благоустроенная территория и озеленение — все это создает атмосферу уюта для каждого, кто начинает здесь свое путешествие.