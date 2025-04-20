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Общество

Неделя-24. Задержание кыргызстанцев в Москве и ремонт дорог в Бишкеке

В Москве в бане «Бодрость» 10 апреля произошло массовое задержание уроженцев и граждан Кыргызстана с применением насилия. Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев в Facebook поделился видео и фото — силовики в балаклавах и неизвестные с красными повязками избивают мужчин, укладывают их лицом вниз и заставляют ползти в комнату, где уже лежат другие задержанные.

После рейда силовиков почти 60 мигрантов доставлены в отделение полиции, 25 из них грозит выдворение из России.

со страницы Facebook Жанара Акаева
Фото со страницы Facebook Жанара Акаева. Задержание в московской бане

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Послу РФ в КР Сергею Вакунову вручили ноту. В МВД России заявили, что полицейские не совершали «противоправных действий» в отношении граждан.

В Кыргызстане задержаны сторонники активиста Тилекмата Куренова. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 278 «Массовые беспорядки» УК КР.

По данным пресс-службы ГУВД Чуйской области, выявлена организованная преступная группа, в которую входили бывшие политические деятели, члены ОПГ и гражданские активисты, которые, преследуя цель организовать массовые беспорядки, намеревались провести незаконные акции на территории Чуйской области и в других регионах.

Позже в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении сторонников Тилекмата Куренова, задержана правозащитница Рита Карасартова.

Она арестована до 12 мая 2025 года. Активистке предъявлено обвинение по части 1 статьи 278 «Массовые беспорядки» УК КР. По данным адвоката Жаныша Баракова, она лишь опубликовала письмо Тилекмата Куренова, переданное им несколько месяцев назад с просьбой придать огласке, если с ним что-нибудь случится. Письмо не содержит никаких призывов, автор дал рекомендации своим родным и близким.

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Первомайский районный суд Бишкека заочно признал бывшего президента Алмазбека Атамбаева виновным в освобождении из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева, но не стал назначать наказание из-за срока давности дела.

Суд признал, что Алмазбек Атамбаев причастен к незаконному досрочному освобождению в апреле 2013 года из мест заключения криминального авторитета, который в 2006-м осужден на 16 лет заключения.

В мэрии столицы рассказали, что в планах на 2025 год строительство семи мостов. Также стало известно, когда завершат ремонт одних улиц и начнут реконструкцию других.

С 15 апреля закрыт еще один участок бульвара Молодой Гвардии, а 20 апреля не будет доступен для проезда участок улицы Курманджан Датки, в связи с чем временно изменены схемы движения автобусных маршрутов.

Стало известно, что 9 мая состоится акция «Бессмертный полк». Шествие пройдет также по всем регионам, городам и селам страны.

Маршрут в Бишкеке:

  • построение: 8.00 у Южных ворот;
  • старт: 9.00;
  • от Южных ворот по улице Байтика Баатыра, далее по улице Абдрахманова, после по улице Фрунзе до площади Победы.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Итоги первого квартала

В январе — марте этого года по сравнению с декабрем 2024-го общий прирост потребительских цен в Кыргызстане составил 1,8 процента. Что подорожало и подешевело в первом квартале, читайте по ссылке.

А что с ВВП?

Объем валового внутреннего продукта за январь — март 2025 года, по предварительной оценке, составил 329,1 миллиарда сомов, что на 13,1 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го. 24.kg проанализировало официальные данные Национального статистического комитета.

Не только о никабе и даваате

В январе этого года в Кодекс о правонарушениях внесли изменения, касающиеся религиозной сферы. Что об изменениях думают в Духовном управлении мусульман Кыргызстана, читайте в статье 24.kg.

К годовщине выхода фильма

— кадр из фильма
Фото — кадр из фильма

16 апреля 1973 года состоялась премьера фильма «Алые маки Иссык-Куля», снятого режиссером Болотом Шамшиевым. Пройдите тест 24.kg и проверьте, что о картине знаете вы.

Проверка знаний

Без предупреждения совместно с автоинспектором ГУОБДД команда 24.kg отправилась в столичное УПСМ проверить, как милиционеры справятся с вопросами о ПДД. Что из этого вышло — в нашем видеоматериале.

AI не остановить

Минюста
Фото Минюста. Изображение сгенерировано с помощью ИИ

Заместитель председателя кабинета министров Аяз Баетов опубликовал текст об искусственном интеллекте. О его идее интегрировать ИИ в систему госуправления в материале 24.kg.

Аборты и нежеланные дети

Почти 200 тысяч абортов официально зарегистрировано в Кыргызстане, по данным Нацстаткома, за последние десять лет. О незапланированной беременности и половом воспитании школьников в материале 24.kg.

Кыргызский грецкий орех

Влада Ушакова
Фото Влада Ушакова

На отрогах Ферганского хребта на высоте 1 тысяча 800 метров над уровнем моря расположен самый большой в мире древний ореховый лес. О том, в каком состоянии сегодня находится Арсланбоб и что делается для его сохранения, в материале 24.kg.

Что такое эпилепсия?

Эпилепсия является одним из самых распространенных неврологических заболеваний в мире. Об основных причинах, симптомах и профилактике в материале 24.kg.

Из Бишкека в Венгрию

из архива собеседника
Фото из архива собеседника. Тимур Тангатаров

Тимуру Тангатарову 27 лет, по образованию психолог. Несколько лет назад случайное объявление на улице Бишкека привело его в Венгрию. В настоящее время молодой человек живет в Ясберене и работает на производственном предприятии. О своем новом опыте он рассказал 24.kg.

«Мгновения жизни»

Николая Голованюка
Фото Николая Голованюка. Иссык-Куль, северный берег

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Вы побываете в пригороде Бишкека, на Иссык-Куле и заберетесь в Джалал-Абадскую область.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326611/
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