Неделя-24. Задержание кыргызстанцев в Москве и ремонт дорог в Бишкеке

В Москве в бане «Бодрость» 10 апреля произошло массовое задержание уроженцев и граждан Кыргызстана с применением насилия. Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев в Facebook поделился видео и фото — силовики в балаклавах и неизвестные с красными повязками избивают мужчин, укладывают их лицом вниз и заставляют ползти в комнату, где уже лежат другие задержанные.
После рейда силовиков почти 60 мигрантов доставлены в отделение полиции, 25 из них грозит выдворение из России.
Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Послу РФ в КР Сергею Вакунову вручили ноту. В МВД России заявили, что полицейские не совершали «противоправных действий» в отношении граждан.
В Кыргызстане задержаны сторонники активиста Тилекмата Куренова. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 278 «Массовые беспорядки» УК КР.
По данным пресс-службы ГУВД Чуйской области, выявлена организованная преступная группа, в которую входили бывшие политические деятели, члены ОПГ и гражданские активисты, которые, преследуя цель организовать массовые беспорядки, намеревались провести незаконные акции на территории Чуйской области и в других регионах.
Позже в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении сторонников Тилекмата Куренова, задержана правозащитница Рита Карасартова.
Она арестована до 12 мая 2025 года. Активистке предъявлено обвинение по части 1 статьи 278 «Массовые беспорядки» УК КР. По данным адвоката Жаныша Баракова, она лишь опубликовала письмо Тилекмата Куренова, переданное им несколько месяцев назад с просьбой придать огласке, если с ним что-нибудь случится. Письмо не содержит никаких призывов, автор дал рекомендации своим родным и близким.
Первомайский районный суд Бишкека заочно признал бывшего президента Алмазбека Атамбаева виновным в освобождении из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева, но не стал назначать наказание из-за срока давности дела.
Суд признал, что Алмазбек Атамбаев причастен к незаконному досрочному освобождению в апреле 2013 года из мест заключения криминального авторитета, который в 2006-м осужден на 16 лет заключения.
В мэрии столицы рассказали, что в планах на 2025 год строительство семи мостов. Также стало известно, когда завершат ремонт одних улиц и начнут реконструкцию других.
С 15 апреля закрыт еще один участок бульвара Молодой Гвардии, а 20 апреля не будет доступен для проезда участок улицы Курманджан Датки, в связи с чем временно изменены схемы движения автобусных маршрутов.
Стало известно, что 9 мая состоится акция «Бессмертный полк». Шествие пройдет также по всем регионам, городам и селам страны.
Маршрут в Бишкеке:
- построение: 8.00 у Южных ворот;
- старт: 9.00;
- от Южных ворот по улице Байтика Баатыра, далее по улице Абдрахманова, после по улице Фрунзе до площади Победы.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
Итоги первого квартала
В январе — марте этого года по сравнению с декабрем 2024-го общий прирост потребительских цен в Кыргызстане составил 1,8 процента. Что подорожало и подешевело в первом квартале, читайте по ссылке.
А что с ВВП?
Объем валового внутреннего продукта за январь — март 2025 года, по предварительной оценке, составил 329,1 миллиарда сомов, что на 13,1 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го. 24.kg проанализировало официальные данные Национального статистического комитета.
Не только о никабе и даваате
В январе этого года в Кодекс о правонарушениях внесли изменения, касающиеся религиозной сферы. Что об изменениях думают в Духовном управлении мусульман Кыргызстана, читайте в статье 24.kg.
К годовщине выхода фильма
16 апреля 1973 года состоялась премьера фильма «Алые маки Иссык-Куля», снятого режиссером Болотом Шамшиевым. Пройдите тест 24.kg и проверьте, что о картине знаете вы.
Проверка знаний
Без предупреждения совместно с автоинспектором ГУОБДД команда 24.kg отправилась в столичное УПСМ проверить, как милиционеры справятся с вопросами о ПДД. Что из этого вышло — в нашем видеоматериале.
AI не остановить
Заместитель председателя кабинета министров Аяз Баетов опубликовал текст об искусственном интеллекте. О его идее интегрировать ИИ в систему госуправления в материале 24.kg.
Аборты и нежеланные дети
Почти 200 тысяч абортов официально зарегистрировано в Кыргызстане, по данным Нацстаткома, за последние десять лет. О незапланированной беременности и половом воспитании школьников в материале 24.kg.
Кыргызский грецкий орех
На отрогах Ферганского хребта на высоте 1 тысяча 800 метров над уровнем моря расположен самый большой в мире древний ореховый лес. О том, в каком состоянии сегодня находится Арсланбоб и что делается для его сохранения, в материале 24.kg.
Что такое эпилепсия?
Эпилепсия является одним из самых распространенных неврологических заболеваний в мире. Об основных причинах, симптомах и профилактике в материале 24.kg.
Из Бишкека в Венгрию
Тимуру Тангатарову 27 лет, по образованию психолог. Несколько лет назад случайное объявление на улице Бишкека привело его в Венгрию. В настоящее время молодой человек живет в Ясберене и работает на производственном предприятии. О своем новом опыте он рассказал 24.kg.
«Мгновения жизни»
Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Вы побываете в пригороде Бишкека, на Иссык-Куле и заберетесь в Джалал-Абадскую область.