Неделя-24. Задержание кыргызстанцев в Москве и ремонт дорог в Бишкеке

В Москве в бане «Бодрость» 10 апреля произошло массовое задержание уроженцев и граждан Кыргызстана с применением насилия. Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев в Facebook поделился видео и фото — силовики в балаклавах и неизвестные с красными повязками избивают мужчин, укладывают их лицом вниз и заставляют ползти в комнату, где уже лежат другие задержанные.

После рейда силовиков почти 60 мигрантов доставлены в отделение полиции, 25 из них грозит выдворение из России.

Фото со страницы Facebook Жанара Акаева. Задержание в московской бане

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Послу РФ в КР Сергею Вакунову вручили ноту. В МВД России заявили, что полицейские не совершали «противоправных действий» в отношении граждан.

В Кыргызстане задержаны сторонники активиста Тилекмата Куренова. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 278 «Массовые беспорядки» УК КР.

По данным пресс-службы ГУВД Чуйской области, выявлена организованная преступная группа, в которую входили бывшие политические деятели, члены ОПГ и гражданские активисты, которые, преследуя цель организовать массовые беспорядки, намеревались провести незаконные акции на территории Чуйской области и в других регионах.

Позже в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении сторонников Тилекмата Куренова, задержана правозащитница Рита Карасартова.

Она арестована до 12 мая 2025 года. Активистке предъявлено обвинение по части 1 статьи 278 «Массовые беспорядки» УК КР. По данным адвоката Жаныша Баракова, она лишь опубликовала письмо Тилекмата Куренова, переданное им несколько месяцев назад с просьбой придать огласке, если с ним что-нибудь случится. Письмо не содержит никаких призывов, автор дал рекомендации своим родным и близким.

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Первомайский районный суд Бишкека заочно признал бывшего президента Алмазбека Атамбаева виновным в освобождении из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева, но не стал назначать наказание из-за срока давности дела.

Суд признал, что Алмазбек Атамбаев причастен к незаконному досрочному освобождению в апреле 2013 года из мест заключения криминального авторитета, который в 2006-м осужден на 16 лет заключения.

В мэрии столицы рассказали, что в планах на 2025 год строительство семи мостов. Также стало известно, когда завершат ремонт одних улиц и начнут реконструкцию других.

С 15 апреля закрыт еще один участок бульвара Молодой Гвардии, а 20 апреля не будет доступен для проезда участок улицы Курманджан Датки, в связи с чем временно изменены схемы движения автобусных маршрутов.

Стало известно, что 9 мая состоится акция «Бессмертный полк». Шествие пройдет также по всем регионам, городам и селам страны.

Маршрут в Бишкеке:

построение: 8.00 у Южных ворот;

старт: 9.00;

от Южных ворот по улице Байтика Баатыра, далее по улице Абдрахманова, после по улице Фрунзе до площади Победы.

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