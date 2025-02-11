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Общество

В Google Maps теперь Мексиканский залив отображается как Американский

Google начала официально подписывать на картах залив Америки, переименовав таким образом Мексиканский залив. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на заявление компании.

«В США информационная система географических названий (GNIS) официально обновила «Мексиканский залив» на «Залив Америки». Как мы объявили две недели назад, в соответствии с нашей давней практикой мы начинаем внедрять изменения, чтобы отразить это обновление», — отмечается в заявлении корпорации.

Дополнительно уточняется, что американцы при использовании Google Maps будут видеть только залив Америки. При этом жители остального мира смогут использовать двойное название географического объекта, указанное в скобках.

25 января Министерство внутренних дел США официально переименовало Мексиканский залив в Американский.

«Информационная система географических названий официально обновила название «Мексиканский залив» на «Американский залив» в Соединенных Штатах», — сообщила компания.

Теперь пользователи из США на Google Maps видят Американский залив, из Мексики — Мексиканский, во всех остальных государствах мира отображаются оба названия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319610/
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