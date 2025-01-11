Европа обновила директивы по безопасности и советует не летать над частью России

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) обновило рекомендации для авиакомпаний, выпустив директиву с предписанием не летать над территорией России на всех высотах к западу от 60 градусов восточной долготы из-за угроз безопасности в связи с военными действиями в Украине.

Под эти ограничения попадает вся европейская часть РФ до Уральских гор.

В EASA отмечают, что при полетах над Россией самолеты могут стать целью систем ПВО из-за плохой координации гражданских и военных властей и ошибок в идентификации. «Это создает высокий риск для полетов, о чем свидетельствует инцидент с рейсом 8243 Azerbaijan Airlines 25 декабря 2024 года», — говорится в сообщении агентства.

Дополнительные сложности для полетов гражданских самолетов может создавать подавление сигналов навигационных спутниковых систем около зоны боевых действий и в местах атак беспилотников.

Рекомендация действует до 31 июля и относится не только к авиакомпаниям ЕС, но и к иностранным перевозчикам, которые летают в Европу по разрешению для оператора из третьих стран.

Напомним, 25 декабря прошлого года самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Лайнер направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выжили. Среди пострадавших — три гражданина Кыргызстана.

В связи с трагедией президент РФ Владимир Путин 28 декабря выразил соболезнования лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения, отметив, что инцидент произошел в воздушном пространстве России.

Позже президент Азербайджана заявил, что вина за авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines в Актау лежит на «представителях РФ», и потребовал от России «человеческого поведения».