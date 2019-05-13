Как обеспечить безопасность полетов, обсуждают специалисты Центральной Азии

Сегодня в Душанбе (Таджикистан) впервые за круглым столом встретятся руководители авиакомпаний Центральной Азии. Об этом 24.kg сообщили организаторы мероприятия.

Специалисты намерены обсудить местные и региональные проблемы, препятствующие развитию авиации в регионе, и то, как авиакомпании, правительства и широкий круг заинтересованных сторон смогут работать вместе, чтобы улучшить регуляторную среду в странах Центральной Азии с целью ускорить рост воздушного транспорта.

На повестке дня авиаторов — обзор текущих преимуществ авиации в регионе и экономических перспектив на ближайшие годы, а также региональных препятствий для будущего роста, обсуждение проекта «Умное регулирование» и его применение в странах Центральной Азии, аспекты безопасности полетов, такие как включение аудита эксплуатационной безопасности IATA (IOSA) в национальное регулирование, а также «Навигация, основанная на характеристиках» (PBN), стабильное обеспечение авиатопливом и анализ аэропортовых сборов в регионе.

Первые руководители и топ-менеджеры авиакомпаний «Эйр Астана», «Сомон Эйр», SCAT, Qazaq Air, «Авиа Траффик» и Uzbekistan Airways участвуют в работе круглого стола.

Представители Международной ассоциации воздушного транспорта примут участие в качестве наблюдателей и для экспертной поддержки в областях экономического анализа и других вопросов воздушного транспорта.