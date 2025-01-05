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Общество

В США умер ослик Перри. Что пишут о нем мировые СМИ

Фото из интернета. Говорящий Осел — друг зеленого огра Шрека

В США умер 30-летний ослик по имени Перри. Об этом, со ссылкой на Instagram организации Barron Park Donkey Project, которая ухаживает за ослами в городе Пало-Альто в Калифорнии, написали многие мировые медиа. Особое внимание событию уделили и российские СМИ.

Дело в том, что ослик Перри был прототипом говорящего Осла — персонажа из серии мультфильмов «Шрек» и верного друга зеленого огра Шрека, главного героя франшизы.

BBC
Фото BBC

Как пишет BBC, Перри, в том числе, страдал от ламинита — заболевания копыт, которое причиняло ему мучительную боль. По словам одной из сотрудниц, ухаживающих за осликами в парке Пало-Альто, для Перри перепробовали множество методов лечения, включая несколько месяцев иглоукалывания и массажа.

«Дженни Киратли, которая ухаживала за ослом, рассказала изданию Palo Alto Online, что его усыпили из-за проблем со здоровьем», — пишет «Медуза». В начале этой недели стало очевидно, что его состояние не улучшалось, и было принято решение его усыпить.

РБК добавляет, что «животное болело ламинитом — воспалением чувствительной мягкой ткани (ламины), расположенной между копытным рогом и копытной костью».

Как отмечает телеканал «Дождь», Перри стал прообразом Осла из мультфильма «Шрек», которого озвучил Эдди Мерфи. Аниматоры изучали движения Перри, чтобы создать героя мультфильма.

РИА Новости в своем Telegram-канале написал, «Ослик Перри, ставший моделью для Осла из «Шрека», умер в США в возрасте 30 лет» и разместил фотографии ослика.

«Отмечается, что животное умерло 2 января после болезни. «За свою долгую жизнь Перри завоевал сердца сообщества Barron Park и далеко за его пределами благодаря (...) своему вкладу в фильм «Шрек» в качестве модели для персонажа Осла в фильме», — пишет Лента.ру.

Британский таблоид The Sun отмечает, что «уход Перри вызвал внимание в медиа, так как он стал частью истории анимации и полюбился как зрителям «Шрека», так и местным жителям».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316048/
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