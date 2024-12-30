Российский рубль после роста вновь стал дешеветь. Курсы валюты на 30 декабря

Фото из интернета. Российский рубль после недели роста вновь резко подешевел

Официальные курсы доллара, российского рубля, тенге и юаня снизились по отношению к сому, евро — вырос. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,87 сома, продают — по 87,35 сома. Номинальный курс Национального банка — 86,9994 сома (снижение — 0,01 процента).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,07 сома, продают — по 91,06 сома. Официальный курс — 90,5881 сома (рост — 0,18 процента).

Российский рубль начал дешеветь. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,809 сома, продают — по 0,878 сома. Курс Национального банка — 0,8607 сома (падение — 1,63 процента).

Курс казахского тенге за сутки также снизился. Сегодня его покупают по 0,115 сома, продают — по 0,1837 сома. Официальный курс — 0,1667 сома (снижение — 1,3 процента).

Китайский юань немного подешевел. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают — по 12,3 сома. Официальный курс — 11,9188 сома (снижение — 0,01 процента).

Национальный банк КР в декабре провел три интервенции. Всего на валютном рынке он реализовал $192,8 миллиона.

С начала 2024 года НБ КР провел 26 валютных интервенций: 13 операций по покупке валюты, в результате чего с рынка изъяли $369,35 миллиона, и 13 — по продаже на общую сумму $675,65 миллиона.

В 2023 году НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

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