Счетная палата выявила нарушения в местном бюджете Балыкчи. По данным ведомства, в ходе аудита исполнения местного бюджета с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023-го выявлены нарушения на общую сумму 10,7 миллиона сомов, из них возмещению подлежит 1,8 миллиона.

В СП КР отметили, что во время проверки возмещено 1,5 миллиона сомов.

Уточняется, что в Балыкчи допущены:

нарушения при использовании бюджетных средств на капитальные вложения и выполнение строительных работ — 149 тысяч сомов;

прочие нарушения и недостатки при исполнении бюджетов бюджетной системы — 1,2 миллиона сомов;

необеспечение сохранности имущества — 1,5 миллиона сомов ;

; нарушения нормативных правовых актов о бухгалтерском учете — 1 миллион сомов;

прочие нарушения порядка учета и отчетности — 6,06 миллиона сомов;

нарушения закона о госзакупках — 752,4 тысячи сомов.

В местные органы власти направлены предписания и рекомендации по устранению выявленных нарушений.