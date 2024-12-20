В Кыргызстане начали подготовку к празднованию 80-летия Дня Победы. Состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 9 Мая.

В администрации президента рассмотрен план мероприятий по организации и проведению церемониально-праздничных мероприятий, научных и информационно-просветительских конференций и тематических выставок, которые пройдут в преддверии Дня Победы.

«Кыргызстан внес значительный вклад в борьбу против фашизма и достижение Великой Победы. Высокий патриотический дух наших отцов и дедов-фронтовиков, сильная воля тружеников тыла, слившись воедино, стали великой силой. Мы должны сделать все возможное для улучшения условий жизни людей, чьи мужество и героизм останутся примером, передаваемым из века в век, из поколения в поколение. Мы должны сохранить память о подвигах ветеранов той страшной войны и тружеников тыла», — сказал замглавы кабмина Эдиль Байсалов.