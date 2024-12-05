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Общество

Осторожно, мошенники! Налоговая служба просит кыргызстанцев проверять информацию

В Кыргызстане мошенники выдают себя за действующих сотрудников Налоговой службы, обращаются через мессенджеры и отправляют поддельные извещения с печатью и подписью якобы начальника управления ГНС. Ведомство предупреждает налогоплательщиков о возросшем количестве случаев мошенничества.

В сообщениях мошенники требуют оплатить выдуманный и несуществующий налог для завершения «денежного перевода».

В налоговой напоминают, что не отправляют налогоплательщикам официальные уведомления посредством социальных сетей и мессенджеров.

Служба настоятельно рекомендует гражданам проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников:

  • Никогда не переводите деньги по сомнительным требованиям.
  • Не делитесь личными и конфиденциальными данными. Никогда не сообщайте пароли, коды из SMS или данные банковских карт, даже если вас об этом просит якобы «сотрудник налогового органа» или других учреждений.
  • Не открывайте подозрительные ссылки. Даже если сообщение пришло от знакомого, мошенники могут использовать взломанные аккаунты.
  • Проверяйте информацию. Если вам пишут с незнакомых номеров, особенно от лица государственных органов или банков с сомнительными требованиями, перепроверьте информацию, лично обратившись в данные ведомства. Звоните в организацию по указанным на официальных сайтах номерам.
  • В случае сомнительных обращений со стороны лица, представляющегося якобы сотрудником ГНС, нужно обратиться в правоохранительные органы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313265/
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