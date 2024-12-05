Осторожно, мошенники! Налоговая служба просит кыргызстанцев проверять информацию

В Кыргызстане мошенники выдают себя за действующих сотрудников Налоговой службы, обращаются через мессенджеры и отправляют поддельные извещения с печатью и подписью якобы начальника управления ГНС. Ведомство предупреждает налогоплательщиков о возросшем количестве случаев мошенничества.
В сообщениях мошенники требуют оплатить выдуманный и несуществующий налог для завершения «денежного перевода».
В налоговой напоминают, что не отправляют налогоплательщикам официальные уведомления посредством социальных сетей и мессенджеров.
Служба настоятельно рекомендует гражданам проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников:
- Никогда не переводите деньги по сомнительным требованиям.
- Не делитесь личными и конфиденциальными данными. Никогда не сообщайте пароли, коды из SMS или данные банковских карт, даже если вас об этом просит якобы «сотрудник налогового органа» или других учреждений.
- Не открывайте подозрительные ссылки. Даже если сообщение пришло от знакомого, мошенники могут использовать взломанные аккаунты.
- Проверяйте информацию. Если вам пишут с незнакомых номеров, особенно от лица государственных органов или банков с сомнительными требованиями, перепроверьте информацию, лично обратившись в данные ведомства. Звоните в организацию по указанным на официальных сайтах номерам.
- В случае сомнительных обращений со стороны лица, представляющегося якобы сотрудником ГНС, нужно обратиться в правоохранительные органы.