Осторожно, мошенники! Налоговая служба просит кыргызстанцев проверять информацию

В Кыргызстане мошенники выдают себя за действующих сотрудников Налоговой службы, обращаются через мессенджеры и отправляют поддельные извещения с печатью и подписью якобы начальника управления ГНС. Ведомство предупреждает налогоплательщиков о возросшем количестве случаев мошенничества.

В сообщениях мошенники требуют оплатить выдуманный и несуществующий налог для завершения «денежного перевода».

В налоговой напоминают, что не отправляют налогоплательщикам официальные уведомления посредством социальных сетей и мессенджеров.

Служба настоятельно рекомендует гражданам проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников: