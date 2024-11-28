Более 58 процентов детей-мигрантов прошли диагностику на знание русского языка

Более 58 процентов детей-мигрантов успешно прошли диагностику на знание русского языка, которая проводилась в российских школах в октябре. Об этом сообщает «РБК».

Отмечается, что у более 23 процентов были трудности в обучении, а почти 18 процентов знают язык плохо или не знают совсем. Тестирование прошло в рамках мониторинга интеграции несовершеннолетних иностранных граждан в российскую общеобразовательную систему, сказала начальник управления международных связей Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы Ксения Габдрахманова. Она руководит проектом по апробации системы оценки языковой и социально-культурной адаптации несовершеннолетних иностранцев, обучающихся в школах.

По словам Ксении Габдрахмановой, эта работа направлена на исследование текущего состояния обучения детей иностранных граждан в РФ, включая языковую диагностику и программы адаптации. Мониторинг проводился по инициативе Министерства просвещения.

По данным мониторинга, на начало 2024/2025 учебного года языковую диагностику прошли 154,8 тысячи детей иностранцев, что составляет 74,4 процента от общего числа детей-мигрантов, которые учатся в российских образовательных организациях всех уровней.

Мониторинг проводился по всей стране. В 28 регионах РФ диагностику прошли 100 процентов обучающихся детей мигрантов. В 32 регионах доля прошедших диагностику колебалась от 80 до 99,9 процента. Еще в 16 регионах этот показатель находился в диапазоне от 60 до 79,9 процента, а в 12 регионах диагностику прошли от 20 до 59,9 процента иностранных учащихся.

Для диагностики были разработаны специальные материалы.

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