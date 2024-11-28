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Общество

GoBus возобновляет поездки в Нарын

29 ноября возобновляется ежедневный маршрут GoBus, сообщает фонд поддержки развития туризма.

Уточняется, что теперь время выезда изменилось. Транспорт отправляется в одно и то же время — в 11.30, как из Бишкека, так и из Нарына.

В столице GoBus стартует по-прежнему с улицы Ибраимова (остановка «Вечный огонь»), в Нарыне — с площади Усубалиева. По дороге будут две остановки — в новом туристическом сервисном центре Балыкчи и в Кочкоре на улице Орозбакова.

Время в пути 4,5 часа. Cтоимость билета — 500 сомов.

Купить билеты можно в мобильном приложении GoBus.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312455/
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