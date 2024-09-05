На месте сгоревшей Генпрокуратуры в Бишкеке построят 29-этажное здание

На месте сгоревшей Генпрокуратуры появится 29-этажное здание. На заборе появились банеры с эскизами.

Ранее на этой территории начали рыть котлован, но информации о том, что построят, не было. Судя по фотографиям, котлован вылез даже на улицу Орозбекова, сузив проезжую часть. Кроме того, занята и часть тротуара по улице Киевской. Люди вынуждены ходить по газону.

В мэрии ранее обещали предоставить информацию, что появится на пустыре, и ответить на вопрос по поводу улицы, но так этого и не сделали.

До этого сообщалось, что на территории была организована муниципальная стоянка. В муниципалитете тогда объяснили, что это временное решение, пока судьба участка не будет решена.

Здание Генпрокуратуры, расположенное на перекрестке улиц Орозбекова и Киевской, сожгли во время апрельских событий 2010 года. В 2013-м возглавлявшая тогда надзорный орган Аида Салянова заявила: пожар был выгоден госслужащим, которым было что скрывать, так как сгорело много уголовных дел в отношении ряда чиновников.

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Власти много лет решали, что делать со зданием, а в 2022 году его снесли.

В декабре 2022-го стало известно, что участок площадью 0,4 гектара выставлен на аукцион на право временного пользования (срок аренды — пять лет). Его выиграло ОсОО «Шаако», предложившее за это 6 миллионов сомов в год. Мэрия заключила договор с компанией. Муниципалитету по условиям соглашения перейдет 10 процентов площади помещений построенного объекта. Но позднее, по его информации, фирма отказалась от земельного участка.