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Общество

Во сколько начнется Айт намаз и как бесплатно доехать до мечетей

Завтра, 16 июня, в Кыргызстане отмечается мусульманский праздник Курман айт. По всей стране коллективные утренние молитвы пройдут в мечетях.

Согласно программе Айт намаза, предоставленной Духовным управлением мусульман, повествования в мечетях начнутся с 6.00, а праздничная молитва — в 7.30.

Напомним, 12 июня мэрия Бишкека сообщила, что в праздничный день проезд на общественном транспорте будет бесплатным. Жителям города рекомендуется воспользоваться бесплатным транспортом с 5.30 до 11.00, чтобы снизить дорожные заторы и учесть проводимые работы по реконструкции дорог.

Адреса мечетей и маршруты транспорта:

Свердловский район:

  • Центральная мечеть имени Имама Сарахси, проспект Жибек Жолу, 264

Автобусы: № 2, 31, 35, 36, 40, 51, 100.

Троллейбусы: № 2, 8, 11.

Микроавтобусы: № 101, 118, 134, 175, 188, 193, 201, 244, 285.

  • Центральная мечеть Бишкека, улица Московская, 25

Автобусы: № 35, 48.

Микроавтобусы: № 121, 131, 172.

Ленинский район:

  • Мечеть имени Абдулкерима Сатука Буурахана, улица Тыналиева, 38

Автобусы: № 11, 31, 49, 100.

Троллейбусы: № 5, 11, 14.

Микроавтобусы: № 101, 118, 130, 135, 147, 148, 188, 201, 202, 203, 207.

Октябрьский район:

  • Мечеть «7 апреля», улица Юнусалиева, 178/1

Автобусы: № 42, 52, 105, 162, 195, 212.

Троллейбус № 17.

Микроавтобусы: № 106, 172, 193, 204, 243, 246.

  • Мечеть «Айша», 12-й микрорайон, 52/1б

Автобусы: № 9, 49, 226.

Микроавтобусы: № 132, 172, 215.

Первомайский район:

  • Мечеть «Ыйман», улица Баялинова, 187 (пересечение Баялинова — Ганди)

Автобусы: № 15, 34, 195, 145.

Микроавтобусы: № 133, 143, 173, 218, 290.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296793/
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