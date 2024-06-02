В Бишкеке будет жарко, но возможны дожди. Прогноз на 3-5 июня

В первой половине недели в Бишкеке будет довольно тепло, но днем временами возможны кратковременные дожди. Такой прогноз дают синоптики.

3 июня в столице без осадков и жарко. Температура воздуха ночью до +13 градусов, днем — до +27 градусов.

4 июня ночью без осадков и до +14 градусов. Днем возможны кратковременные дожди и до +26 градусов.

5 июня ожидается такая же погода. Ночью — до +13 градусов, днем — до +28 градусов.

6-7 июня погода существенно не изменится. Также возможны дожди, но будет жарко.