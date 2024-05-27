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Общество

Когда пройдут экзамены для выпускников, рассказали в Минобразования

Государственные итоговые экзамены в школах пройдут с 3 до 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Для выпускников 9-го или 11-го класса школ с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения итоговую государственную аттестацию проведут по четырем предметам.

Для выпускников 9-го класса:

  • алгебра (письменный комплексный тест) — 3 июня;
  • родной язык (изложение с элементами сочинения) — 7 июня;
  • кыргызский язык (для классов с русским, узбекским и таджикским языками обучения) и русский язык (для классов с кыргызским языком обучения, письменный комплексный тест) — 11 июня;
  • история Кыргызстана (устно) — 14 июня.

Для выпускников 11-го класса:

  • родной язык и литература (эссе) — 3 июня;
  • алгебра (письменный комплексный тест) — 7 июня;
  • история Кыргызстана (устно) — 11 июня;
  • кыргызский язык (для школ с русским, узбекским и таджикским языками обучения) и русский язык (для школ с кыргызским языком обучения, письменный комплексный тест) — 14 июня.

Отметим, что 9-й класс в этом году окончили 128 тысяч учеников, 11-й — 73 тысячи. Из них аттестат с отличием получат 149 выпускников.

Ранее в ведомстве сказали, что в 2024-м все выпускники школ (9-е и 11-е классы) получат аттестаты о среднем общем образовании и свидетельства об основном общем образовании не только в бумажном, но и в электронном формате.

Документы будут доступны в приложении «Тундук». Кроме того, их можно проверить онлайн в реестре аттестатов и свидетельств. В него включены данные выпускников с 2018 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295095/
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