Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 25 мая 2021 года

Самым жарким в Бишкеке было 25 мая 2021 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +33,1 градуса.

Самым холодным — 25 мая 1958-го, когда температура составила +5,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры мая для столицы составляет +17,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был май 2001 года со средней температурой +21 градус.

Самым холодным — май 1960-го со среднемесячной температурой +13,4 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 25 мая ночью в Бишкеке возможны дожди и грозы. Температура воздуха составит до +16 градусов. Днем в столице временами будет дождливо. Воздух прогреется до +25 градусов.