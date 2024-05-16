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Общество

Назначены досрочные выборы депутата ЖК по Свердловскому округу

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 29 назначены досрочные выборы депутата ЖК. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает пресс-служба президента.

Указом постановляется:

  1. Назначить досрочные выборы депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 29 седьмого созыва на воскресенье, 30 июня 2024 года. 
  2. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР организовать проведение выборов в соответствии с законодательством КР. 
  3. Кабинету Министров Кыргызской Республики: 

    – выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

    – в период подготовки и проведения выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка;

    – принять меры по уточнению данных Единого государственного реестра населения для формирования на его основе точных списков избирателей;

    – оказать содействие Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР в обеспечении кибербезопасности информационных электронных систем, применяемых в выборном процессе, обмена данными посредством системы электронного межведомственного взаимодействия, бесперебойными и безопасными каналами связи для проведения определенных законодательством процессов передачи данных;

    – принять меры по обеспечению безопасного хранения оборудования для голосования и идентификации избирателей;

    – обеспечить в установленном порядке реализацию иных мероприятий, вытекающих из законодательства, регулирующего проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша КР.
  4. Генеральной прокуратуре КР при подготовке и проведении выборов обеспечить соблюдение Конституции и законов КР.
  5. Местным государственным администрациям и органам местного самоуправления оказать содействие в работе соответствующих уполномоченных органов и избирательных комиссий по решению организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294188/
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