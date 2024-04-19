В Кабуле прошла научная конференция, посвященная этническим кыргызам

В стенах университета Майван (Кабул) прошла научная конференция, посвященная этническим кыргызам. Об этом 24.kg сообщил один из инициаторов мероприятия, представитель общественного объединения «Кыргыз эл биримдиги», историк, исследователь кыргызской родословной (санжырачы) Ражап Кадыров.

По его словам, в конференции приняли участие историки, этнографы, генеалоги и лидеры местных кыргызских родов, проживающие в Афганистане.

«Мероприятие организовал председатель сообщества тюрских народов Афганистана, депутат афганского парламента, ректор Майванского университета Абдыразак Хашим и замминистра по делам границ Афганистана, лидер афганских кыргызов Аминиллахом Курбаналы уулу. Цель — изучение генеалогии кыргызских родов Афганистана, определения численности и ареал их проживания», — отметил он.

Ражап Кадыров добавил, в Афганистане кыргызы проживают не только в высокогорном регионе Памира. Среди участников присутствовали представитель памирских кыргызов Аджи Райым Жалил, глава рода катаган Саид ажи, а также лидеры таких родов, как карлык, баргы, кесек, оргу, найман, кыпчак и конурат.





Ражап Кадыров по заданию и при финансовой поддержке общественного объединения «Кыргыз эл биримдиги» уже месяц находится в Афганистане, проводить генеалогические исследования местных кыргызов и тюркских народов.

«Провожу полевые исследования, собираю материалы об исторических корнях афганских кыргызов и тюркских народностей, проживающих тут. Изучаю их санжыра, собираю семейные истории. Нашел много интересной и уникальной информации. Например, обнаружил место захоронения Абдылдабека, старшего из сыновей знаменитых Алымбека и Курманджан датки. Встретился с его потомками», — сообщил Ражап Кадыров.