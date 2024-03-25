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Общество

Экс-глава департамента транспорта Улан Уезбаев признан виновным в мошенничестве

Экс-руководителя департамента транспорта мэрии Бишкека Улана Уезбаева суд признал виновным в мошенничестве.

Как сообщили 24.kg в пресс-службе Верховного суда, кассационная жалоба адвоката оставлена без удовлетворения.

Отметим, что 7 июля прошлого года Первомайский районный суд признал Улана Уезбаева невиновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами 1 и 4 части 4 статьи 209 (мошенничество) УК КР, и оправдал за отсутствием в его действиях состава преступления.

Однако Бишкекский горсуд 1 декабря отменил этот приговор, удовлетворив апелляционное представление помощника прокурора Первомайского района и жалобу адвоката в защиту интересов потерпевшего.

«Приговором Бишкекского городского суда от 1 декабря 2023-го Улан Уезбаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 204 (мошенничество) УК КР (в редакции от 2 февраля 2017 года), без назначения наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. В пользу потерпевшего взыскан материальный ущерб на сумму 2 миллиона 655 тысяч сомов. Постановлением Верховного суда от 26 февраля 2024-го определение и приговор Бишкекского городского суда оставлены в силе, кассационная жалоба адвоката — без удовлетворения», — сообщили в ВС КР.

Отметим, что 17 января Улан Уезбаев был освобожден от занимаемой должности директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии столицы. Также сообщалось, что он был назначен на должность в ноябре прошлого года. На тот момент Первомайским районным судом Улан Уезбаев был признан невиновным по уголовному делу частного обвинения.

Напомним, Улана Уезбаева задержали 7 декабря 2021-го. По версии следствия, он получил взятку в $45 тысяч, когда исполнял обязанности заместителя министра транспорта и коммуникаций. Позже его отпустили под домашний арест. В июле 2023 года стало известно, что Первомайский суд оправдал Уезбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289762/
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