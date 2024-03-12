Нагрев Земли до рекордной температуры прогнозирует климатолог

Явление Эль-Ниньо может продлиться еще 12 месяцев, в таком случае 2024-й побьет температурный рекорд на планете и станет самым жарким в истории наблюдений. Об этом РИА Новости заявил климатолог Алексей Кокорин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что явление Эль-Ниньо прекращается в апреле, а во второй половине года с большой вероятностью наступит «холодная фаза» океанских течений.

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«Скорее всего, продлится дольше, до апреля, но 2025-го. Но это не гарантировано», — отметил Алексей Кокорин.

Он напомнил, что Эль-Ниньо в очередной раз началось в мае 2023 года и длится до сих пор. По словам климатолога, это явление чаще всего продолжается около двух лет.

Если ориентироваться на такой прогноз, считает он, Эль-Ниньо продлится еще примерно 12 месяцев, а 2024-й станет рекордным годом по температуре на планете, если не произойдет сильных извержений вулканов, которые могут вызвать охлаждающий эффект.