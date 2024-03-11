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Общество

Борьба с пробками. В Бишкек прибыли купленные мэрией эвакуаторы

В Бишкек прибыли эвакуаторы, которые будут главными помощниками в борьбе с пробками. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, муниципальная инспекция, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с УПСМ активно борются с остановкой транспортных средств в зеленых зонах, на проезжей части и в других местах.

В мэрии напомнили, что в городе имеются муниципальные парковки на 36 участках.

Машины можно также парковать на отрезках городских улиц, где отсутствуют запрещающие знаки (3.27).

Исключение — магистральные улицы, где парковаться категорически запрещено.

«Ранее для упорядочения транспортного потока на дорогах и предотвращения транспортных заторов, связанных с парковой автотранспортных средств с нарушением Правил дорожного движения, мэрией Бишкека (МП «Центр цифровых технологий») совместно с Министерством внутренних дел разработана система с применением аппаратно-программного комплекса «Ураган». Сотрудники УПСМ, проезжая по дорогам столицы, в автоматизированном режиме фиксируют нарушения ПДД», — добавили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288735/
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