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Общество

МВД предлагает не выпускать на линию автобусы без ограничителей скорости

МВД предлагает не выпускать на линию пассажирские автобусы без устройств ограничения скорости. Соответствующие поправки в постановление правительства «Об утверждении Правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в КР» ведомство вынесло на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечается, что в 2023 году произошло 276 дорожно-транспортных происшествий с участием авто, осуществляющих пассажирские перевозки. Погибли 24 человека, получили различные ранения 619.

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«В этой связи в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями с учетом машин, осуществляющих пассажирские перевозки, а также соблюдения установленных законодательством обязательных норм скоростного режима, действующих на территории республики, — в населенных пунктах не более 60 километров в час и вне населенных пунктов не более 90 километров в час — проектом предлагается не допускать выпуск на линию автобусов без оснащения устройства ограничения скорости (УОС)», — говорится в документе.

Предлагается также запретить использование автомобилей с правосторонним расположением рулевого колеса относительно оси машины для коммерческой перевозки пассажиров, багажа и грузов. Этот пункт, как подчеркивают в МВД, внесен для приведения правил в соответствие с частью 6 статьи 6 Закона «Об автомобильном транспорте», где запрещается использование таких автомобилей для коммерческой перевозки пассажиров, багажа и грузов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287159/
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