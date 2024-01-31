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Общество

Новые автобусные маршруты и строительство канатки. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Еще два автобусных маршрута

С 1 февраля начнут курсировать автобусы № 145 и 169. Ранее на этих линиях работали микроавтобусы.

Автобус № 145 будет ходить от жилмассива «Кок-Жар» до села Маевка. Протяженность — 33 километра, интервал движения — 6-8 минут. На линии будут работать 14 автобусов.

Автобус № 169 будет курсировать от жилмассива «Ак-Ордо-3» до компании «Шоро». Его протяженность — 47 километров, интервал движения — 12 минут. На линии будут работать 14 автобусов.

Пеня за просрочку оплаты

«Тазалык» с января 2024 года будет начислять пеню в размере 0,1 процента за каждый день просрочки оплаты.

Пеня будет начисляться согласно пункту 3.2.2 открытого договора, заключаемого с гражданами на вывоз ТБО, и пункту 4.3 на оказание услуг по вывозу ТБО с хозяйствующими субъектами.

Освобождение тротуара

На улице Ибраимова добровольно демонтируется навес рынка «Комфорт» на тротуаре.

Ранее управление по контролю за землепользованием мэрии выдало уведомление об освобождении муниципальной территории от самовольно установленных объектов, а также построенных или строящихся зданий и строений с нарушением действующих норм законодательства.

Требуются контролеры в автобусы

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие приглашает на работу контролеров.

Заработная плата составляет 1 тысячу 500 сомов в день и 10 сомов за каждую проданную карту «Тулпар».

Заинтересованных просят обращаться по телефонам: 0312531789, 0702087760.

Напомним, что после повышения тарифа 30 января в общественном транспорте начали работать контролеры. Как сообщили в мэрии, за один день они выявили более 100 нарушений.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Контролер в общественном транспорте

Канатной дороге быть?

Мэрия Бишкека и Bartholet Swiss — мировой лидер в области канатно-дорожных систем — подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. Также утвержден план реализации проекта канатно-дорожной системы в столице. Это произошло во время встречи градоначальника Айбека Джунушалиева и президента компании Роланда Бартолета в Швейцарии.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Мэр Айбек Джунушалиев встретился с президентом Bartholet Swiss Роландом Бартолетом

Напомним, планы по строительству канатной дороги для общественного транспорта в городе на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике в апреле прошлого года озвучил вице-мэр Бишкека Жыргалбек Шамыралиев. По его словам, муниципалитет не забыл и о планах по возведению метро.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285529/
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