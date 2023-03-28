Глава Минсельхоза проинспектировал ремонт каналов в Чуйском районе

Аскарбек Джаныбеков проинспектировал ремонт ирригационных каналов в Чуйском районе и их готовность к весенне-полевым работам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Чиновник ознакомился с сельскохозяйственными работами по вспашке, подготовке к поливному сезону внутрихозяйственных и межхозяйственных каналов — каналов ирригации Искринского айыл окмоту. Он посетил канал «Дон» в Кегетинском айыльном аймаке, на бетонирование 2,8 километра которого из республиканского бюджета выделено 19 миллионов 38 тысяч сомов. На сегодняшний день забетонированы 2,3 километра. Канал запустят в эксплуатацию в ближайшее время. Он обеспечит водой 2 тысячи 420 гектаров пахотных земель.

Также глава ведомства и полпред президента в Чуйской области Канат Джумагазиев ознакомились с проектом бетонирования канала «Осман-Хан-артык». Восстановление канала протяженностью 22,6 километра оценивается в $3 миллиона. После реконструкции он обеспечит водой 8 тысяч гектаров пахотных земель.