19:13
USD 88.71
EUR 94.10
RUB 0.92
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 19 марта 1999 года

Самым холодным в Бишкеке было 19 марта 1999 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −10,7 градуса.

Самым теплым — 19 марта 1974-го, когда температура составила +25,8 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры марта для столицы составляет +6,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был март 2016 года со средней температурой +10,9 градуса.

Самым холодным — март 1898-го со среднемесячной температурой −1,1 градуса.

Согласно прогнозу Гидрометеорологической службы, 19 марта ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха +1 градус. Днем в столице будет солнечно. Столбик термометра поднимется до +17 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261056/
просмотров: 2423
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 1 октября 2009 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 октября: без осадков
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 30 сентября 1977 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 сентября: в Бишкеке без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 сентября: дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 сентября: днем без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 сентября: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 сентября: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 сентября: ночью уже прохладно
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 24 сентября 2013 года
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане вырастут пенсии. Как посчитать прибавку С 1 октября в Кыргызстане вырастут пенсии. Как посчитать прибавку
Для кыргызстанцев изменили правила пребывания в&nbsp;Казахстане Для кыргызстанцев изменили правила пребывания в Казахстане
Октябрь-2023. Что изменится в&nbsp;жизни кыргызстанцев Октябрь-2023. Что изменится в жизни кыргызстанцев
Компания мэра Бишкека незаконно строит комплекс на&nbsp;территории дома престарелых Компания мэра Бишкека незаконно строит комплекс на территории дома престарелых
Бизнес
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; скачали более 5&nbsp;миллионов раз. Нас выбирают за&nbsp;стабильность! «Мой О!» скачали более 5 миллионов раз. Нас выбирают за стабильность!
Бесплатная eSIM от&nbsp;MEGA для iPhone&nbsp;15 Бесплатная eSIM от MEGA для iPhone 15
В&nbsp;Бишкеке открылся первый зеленый филиал &laquo;Бакай Банка&raquo; В Бишкеке открылся первый зеленый филиал «Бакай Банка»
Как получить перевод из&nbsp;любой точки мира на&nbsp;кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии? Как получить перевод из любой точки мира на кошелек «О!Деньги» без комиссии?
1 октября, воскресенье
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерты и ярмарка Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерты и ярмарка
18:30
2 октября: где в Бишкеке отключат свет
16:00
Чудаки парковки. Водители оставляют машины на разметке пешеходного перехода
15:00
Мгновения жизни. Парк «Ынтымак» и закат на Иссык-Куле
13:00
Стюардессы — это официантки? Кыргызка в Дубае про стереотипы о бортпроводницах