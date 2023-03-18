19:02
USD 87.30
EUR 94.71
RUB 1.04
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 18 марта 1959 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 18 марта 1959 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −13,5 градуса.

Самым теплым — 18 марта 2001-го, когда температура составила +23,4 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры марта для столицы составляет +6,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был март 2016 года со средней температурой +10,9 градуса.

Самым холодным — март 1898-го со среднемесячной температурой −1,1 градуса.

Согласно прогнозу Гидрометеорологической службы, 18 марта ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха +2 градуса. Днем в столице будет солнечно. Столбик термометра поднимется до +12 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261055/
просмотров: 1632
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 июня: дождя не будет
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 25 июня 1984 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 июня: дожди не ожидаются
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 24 июня 1984 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 июня: днем будет жарко
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 июня: в Бишкеке без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 июня: местами дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 июня: ожидаются ливни
Аномальная жара. 19 июня побило рекорд метеонаблюдений
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 июня: ожидаются дожди
Популярные новости
Почему важно защищать себя от&nbsp;солнца в&nbsp;городе.&nbsp;15&nbsp;ответов на&nbsp;важные вопросы Почему важно защищать себя от солнца в городе. 15 ответов на важные вопросы
В&nbsp;России объявлена операция &laquo;Нелегал&raquo;: комментарий посольства Кыргызстана В России объявлена операция «Нелегал»: комментарий посольства Кыргызстана
Чтобы времени на&nbsp;семью хватало. Депутаты предлагают поправки в&nbsp;Трудовой кодекс Чтобы времени на семью хватало. Депутаты предлагают поправки в Трудовой кодекс
УПСМ выставило блокпосты в&nbsp;зонах отдыха недалеко от&nbsp;Бишкека УПСМ выставило блокпосты в зонах отдыха недалеко от Бишкека
Бизнес
Стань тестировщиком с&nbsp;нуля&nbsp;&mdash; О! объявляет набор на&nbsp;бесплатное обучение Стань тестировщиком с нуля — О! объявляет набор на бесплатное обучение
Добро пожаловать в&nbsp;новые офисы Beeline! Добро пожаловать в новые офисы Beeline!
&laquo;Бакай Банк&raquo; реконструирует любимый бишкекчанами парк имени Кычана Джакыпова «Бакай Банк» реконструирует любимый бишкекчанами парк имени Кычана Джакыпова
Кыргызстан&nbsp;&mdash; Россия: где искать исполнителей для международных грузоперевозок Кыргызстан — Россия: где искать исполнителей для международных грузоперевозок
26 июня, понедельник
19:00
Цифра дня. 220 пьяных водителей выявили в Кыргызстане за неделю Цифра дня. 220 пьяных водителей выявили в Кыргызстане з...
18:30
27 июня: где в Бишкеке отключат свет
18:18
Кемпир-абадское дело. Суд отказал в исключении из материалов заключения эксперта
18:16
В Бишкеке не получилось. Аскар Акаев прочтет лекции студентам Екатеринбурга
18:06
Кемпир-абадское дело. Адвокаты требуют открытого судебного разбирательства