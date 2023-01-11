Эксперимент по сортировке мусора не удался? Все отходы кладут в один контейнер

Два дня назад в Бишкеке начал работать пункт по сортировке твердых бытовых отходов. Однако жители складируют мусор в пакетах, не разделяя по специальным контейнерам. Фотографию в Twitter опубликовал пользователь Нур.

На фото видно, что контейнеры переполнены, никакой сортировки не проводится.

Закономерный балконский конец А вы чего ждали? Что эти свиньи будут раскладывать своё говно по ящикам и пакетикам? pic.twitter.com/8HaMcd2Dgz — Нур (@_nur16) January 11, 2023

Напомним, пункт по сортировке твердых бытовых отходов начал работать в рамках пилотного проекта на территории Первомайского района, на улице Панфилова, 188/2. Общая площадь площадки составляет 147,1 квадратных метра, установлены 12 евроконтейнеров, две камеры видеонаблюдения, подведены центральные системы коммуникации: водоснабжение, канализация и электричество. Для сортировщика мусора оборудовали помещение площадью 15-16 квадратных метров.