21:50
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Общество

Эксперимент по сортировке мусора не удался? Все отходы кладут в один контейнер

Два дня назад в Бишкеке начал работать пункт по сортировке твердых бытовых отходов. Однако жители складируют мусор в пакетах, не разделяя по специальным контейнерам. Фотографию в Twitter опубликовал пользователь Нур.

На фото видно, что контейнеры переполнены, никакой сортировки не проводится.

Напомним, пункт по сортировке твердых бытовых отходов начал работать в рамках пилотного проекта на территории Первомайского района, на улице Панфилова, 188/2. Общая площадь площадки составляет 147,1 квадратных метра, установлены 12 евроконтейнеров, две камеры видеонаблюдения, подведены центральные системы коммуникации: водоснабжение, канализация и электричество. Для сортировщика мусора оборудовали помещение площадью 15-16 квадратных метров.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255354/
просмотров: 2888
Версия для печати
Материалы по теме
ЮНИСЕФ передал Кыргызстану средства для медицинских отходов
«Акун Иссык-Куль»: Свалки мусора не было, велась сортировка отходов
«Сделаем дом чище». В Бишкеке запустили проект раздельного сбора мусора
В Первомайском районе пройдет кампания по сортировке отходов. Ищут волонтеров
Бишкекчанам рассказывают о важности сортировки мусора
В школах столицы появились контейнеры для раздельного сбора отходов
В Бишкеке начал работать третий пункт по сортировке мусора
В селе Саруу Иссык-Кульской области запустили мусоросортировочную линию
Эксперимент продолжается. В Бишкеке заработал второй пункт по сортировке мусора
В Бишкеке начал работать пункт по сортировке мусора
Популярные новости
Немного снега и&nbsp;небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в&nbsp;феврале Немного снега и небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в феврале
Еще два новых автобусных маршрута запускают в&nbsp;Бишкеке. Схемы движения Еще два новых автобусных маршрута запускают в Бишкеке. Схемы движения
В&nbsp;Бишкеке ненадолго потеплеет, но&nbsp;потом снова пойдет снег В Бишкеке ненадолго потеплеет, но потом снова пойдет снег
Первоклассники Бишкека уйдут на&nbsp;дополнительные каникулы. Стало известно когда Первоклассники Бишкека уйдут на дополнительные каникулы. Стало известно когда
Бизнес
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
3 февраля, суббота
21:32
Устали от шума. Бишкекчанин жалуется на музыку ночного клуба Устали от шума. Бишкекчанин жалуется на музыку ночного...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 февраля: облачно, без осадков
20:42
В Кыргызстане хотят разводить бельгийских коров. Дают много мяса
20:14
Кыргызстанцы смогут бесплатно обучаться в вузах Ирана. Идут переговоры
19:40
Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла команду чемпионата Каталонии