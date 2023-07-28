«Акун Иссык-Куль»: Свалки мусора не было, велась сортировка отходов

В пансионате «Акун Иссык-Куль» прокомментировали информацию о свалке мусора.

В учреждении рассказали, что на момент проверки как раз проходила сортировка отходов для дальнейшего вывоза. Даже на фотографиях, сделанных самими сотрудниками туристическо-экологической милиции, видна машина, в которую загружался мусор.

«У нас есть договор на вывоз ТБО, закуплены талоны по 1,5 тысячи сомов за одну машину. Но в этом году из-за большого потока людей на пляжах мусора собирается в разы больше. Он вывозится каждый день. Наши баки не рассчитаны на такой объем отходов, поэтому и выглядят переполненными», — рассказали в пансионате.

При этом даже, несмотря на большой объем мусора, ведется его сортировка. Отдельно сортируется пластик, стекло, отходы для компоста и другой мусор.

Это занимает время, но пансионат настроен на экологичную работу. Поэтому сортировка ведется постоянно, а не от случая к случаю или наличия времени на эту работу.

«Мы понимаем, что проверяющие органы должны показать результаты своей деятельности. Но в данной ситуации информация представлена не совсем корректно», — заключили в пансионате «Акун Иссык-Куль».