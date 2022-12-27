Мэрия Бишкека изменит Правила благоустройства территории столицы

Департамент городского хозяйства мэрии приступил к разработке проекта постановления БГК «Об утверждении Правил благоустройства территории Бишкека». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что действующие Правила благоустройства утверждены постановлением Бишкекского городского кенеша в 2009 году только на официальном языке, в то время как в соответствии со статьей 10 Конституции государственным языком является кыргызский, а со статьей 10 Закона «О государственном языке Кыргызской Республики» официальные документы органов государственной власти и местного самоуправления принимаются на государственном языке, документ на нем считается оригиналом.

Кроме того, в ноябре 2021-го вступил в силу Кодекс о правонарушениях, в связи с этим возникла необходимость принятия новых нормативных правовых актов БГК.

«Главная цель корректировки действующих правил — это установление единых обязательных норм и требований в сфере внешнего благоустройства, содержания городских дорог, зеленых насаждений и привидение в соответствие с вновь принятыми нормативными правовыми актами», — уточняется в сообщении.

В мэрии подчеркивают, что с принятием данных Правил благоустройства неблагоприятных последствий не ожидается.

«Но возможно некоторое недовольство отдельной категории населения, так как в настоящее время не установлен запрет на сжигание мусора, листвы, автомобильных покрышек, производственных отходов в печах жилых домов, бань, саун, что позволяет отдельным собственникам жилых домов использовать бытовые отходы для обогрева помещений, что наносит вред окружающей среде», — добавили там.

Предложения принимаются по адресу: 720028, город Бишкек, улица Жукеева-Пудовкина, 150 или по электронной почте: dgh@meria.kg до 30 декабря 2022 года.