В одной из школ Бишкека могут открыть японский класс. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, градоначальник Эмилбек Абдыкадыров встретился с послом Японии в Кыргызстане Маэдой Сигэки. Стороны обсудили развитие дальнейших перспектив двусторонних отношений.

Посол попросил главу муниципалитета оказать содействие в проведении Бишкекского международного полумарафона Run the Silk Road и фестиваля Japan Day. Эмилбек Абдыкадыров заверил, что мэрия всегда поддерживает проведение подобных мероприятий и уделяет важное значение развитию спорта в столице.

Кроме того, градоначальник предложил открыть японский класс в одной из строящихся школ Бишкека.