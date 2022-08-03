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Общество

В одной из школ Бишкека могут открыть японский класс

В одной из школ Бишкека могут открыть японский класс. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, градоначальник Эмилбек Абдыкадыров встретился с послом Японии в Кыргызстане Маэдой Сигэки. Стороны обсудили развитие дальнейших перспектив двусторонних отношений.

Посол попросил главу муниципалитета оказать содействие в проведении Бишкекского международного полумарафона Run the Silk Road и фестиваля Japan Day. Эмилбек Абдыкадыров заверил, что мэрия всегда поддерживает проведение подобных мероприятий и уделяет важное значение развитию спорта в столице.

Кроме того, градоначальник предложил открыть японский класс в одной из строящихся школ Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241364/
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