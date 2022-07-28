Оспа обезьян. ВОЗ рекомендует вакцинировать целевые группы

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцинировать от оспы обезьян целевые группы: тех, кто контактировал с инфицированным человеком, медицинских работников, сотрудников медлабораторий и тех, кто имеет нескольких половых партнеров. Об этом сообщают «Новости ООН».

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что на сегодня зарегистрировано более 18 тысяч случаев заражения оспой обезьян в 78 странах мира.

Он добавил, что организации все еще не хватает данных об эффективности вакцин от оспы обезьян, поэтому она призывает все государства, использующие вакцины, обмениваться сведениями. В настоящее время специалисты ВОЗ работают над созданием исследовательской базы, которую страны смогут использовать для большего понимания того, насколько эффективны те или иные вакцины.

В Канаде, Европейском союзе и США для использования против оспы обезьян официально одобрена вакцина MVA-BN. Две другие, LC16 и ACAM2000, находятся на стадии оценки эффективности.

Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что вакцинация не дает мгновенной защиты от инфекции и процесс адаптации организма может занять несколько недель. «Это означает, что привитые должны продолжать принимать меры для своей защиты, а также избегать тесных контактов, в том числе половых, с другими людьми, которые болеют или подвержены риску заражения оспой обезьян», — отметил он.

В организации добавили, что хотя 98 процентов случаев заражения приходится на мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, заразиться оспой обезьян может любой человек, имевший физический контакт с носителем инфекции. Дети, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом подвержены риску в особой степени.

Оспа обезьян может распространяться в домашних условиях при тесном контакте между людьми, например, при объятиях и поцелуях, а также через полотенца или постельное белье.

Консультант ВОЗ Энди Сил пояснил, что пока оспу обезьян нельзя классифицировать как инфекцию, передающуюся половым путем, поскольку ученые не знают, насколько значительную роль при передаче играет обмен жидкости. «Инфекция передается при тесном контакте с кожей, как в случае герпеса, поэтому мы не можем утверждать, что использование презерватива может предотвратить заражение», — сказал он.