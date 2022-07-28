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Общество

Заявление на оскорбившего женщин имама передано в Генпрокуратуру

ГКНБ передал заявление на имама Свердловского района Бишкека Садыбакаса Доолова, который обвинил женщин в повышении цен на мясо, в Генпрокуратуру. Уведомление об этом накануне получила одна из заявительниц.

В письме Госкомитета нацбезопасности начальнику управления Генпрокуратуры У.Т. Султанову сообщается, что им направляются материалы коллективного заявления для дальнейшей передачи по подследственности. 

24.kg
Фото 24.kg. Письмо ГКНБ Генпрокуратуре

В своей проповеди, как указывалось в заявлении активисток, священнослужитель сравнил женщин со скотом. «Он призывает контролировать одежду женщин, дискриминирует женщин и нарушает их права. Не говоря о Конституции, его деяния подпадают под статью 189 УК КР», — написала Умай Арыкова.

Статья 189 о нарушении равноправия предусматривает наказание в виде штрафа размером 50 тысяч сомов и лишения свободы сроком до двух лет.

Стоит отметить, что некоторые представители духовенства отказались комментировать сказанные на проповеди оскорбляющие и унижающие женщин откровения Садыбакаса Доолова.

Напомним, имам обвинил женщин страны в росте цен на мясо, считая, это происходит потому, что они одеваются неподобающе, в короткие платья, и призвал мужчин «покончить с этим безобразием».

Подчеркнем, согласно Конституции, Кыргызская Республика является суверенным, демократическим, правовым, светским, унитарным, социальным государством. Религия и все культы отделены от государства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240827/
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