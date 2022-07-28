Конкурсный отбор директоров школ начнется с Баткенской области. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

По его данным, отбор пройдет 11-12 августа в Баткенском государственном университете. Сейчас в регионе насчитывается 98 вакантных мест.

Затем конкурсы проведут во всех областях республики.

Напомним, согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах должны смениться директора, поскольку они занимают должность более пяти лет. Пока они продолжают исполнять обязанности до назначения новых руководителей. В пилотном режиме отбор уже провели в двух организациях образования в Таласской области, шесть претендентов из семи не смогли преодолеть необходимый порог.

В Минобразования считают введение ограничений правильным, поскольку в некоторых школах руководители не меняются по 20 и более лет.

Накануне ведомство объявило о начале приема документов на конкурс на вакантные должности директоров школ.