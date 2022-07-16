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Общество

Проснуться знаменитой. Бегимай Турусбекову пригласили в телепередачу Малахова

Бегимай Турусбекова приняла участие в передаче «Привет, Андрей!». Фотографию с телеведущим Андреем Малаховым певица опубликовала в своем Instagram.

«Фото на память», — прокомментировала она снимок.

Артистка пока не ответила на вопрос подписчиков, когда передача с ее участием выйдет в эфир.

Напомним, Бегимай Турусбекова стала популярной после выступления в столичном парке «Ынтымак». «Привет, Андрей!» — вечернее развлекательное шоу Андрея Малахова, выходящее на телеканале «Россия-1» с 16 декабря 2017 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239783/
просмотров: 16015
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