Проснуться знаменитой. Бегимай Турусбекову пригласили в телепередачу Малахова

Бегимай Турусбекова приняла участие в передаче «Привет, Андрей!». Фотографию с телеведущим Андреем Малаховым певица опубликовала в своем Instagram.

«Фото на память», — прокомментировала она снимок.

Артистка пока не ответила на вопрос подписчиков, когда передача с ее участием выйдет в эфир.

Напомним, Бегимай Турусбекова стала популярной после выступления в столичном парке «Ынтымак». «Привет, Андрей!» — вечернее развлекательное шоу Андрея Малахова, выходящее на телеканале «Россия-1» с 16 декабря 2017 года.