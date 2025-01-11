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Общество

Бегимай Турусбекова заняла второе место в шоу «Царица». Что пишут в соцсетях

Певица из Кыргызстана Бегимай Турусбекова завоевала второе место в российском вокальном проекте «Царица». Финал шоу, проходившего на телеканале «Пятница!», состоялся в январе.

Sputnik
Фото Sputnik. Регина Тодоренко и Бегимай Турусбекова
В решающем этапе конкурса Бегимай Турусбекова исполнила два номера: совместную композицию «Улетаю» с Региной Тодоренко и сольный трек «Обезоружена». Жюри и зрители отметили высокий профессионализм и харизматичное выступление певицы. Наташа Королева, одна из судей проекта, назвала Бегимай лидером конкурса, а Регина Тодоренко подчеркнула ее невероятный талант.

Тем не менее победительницей стала россиянка Светлана Ларионова, набравшая максимальное количество баллов в финале.

В соцсетях кыргызстанцы активно обсуждают результаты шоу, выражая поддержку Бегимай Турусбековой. Многие уверены, что ее выступление было сильнейшим, и называют певицу «императрицей».

соцсети
Фото соцсети

Некоторые пользователи высказывают недовольство судейством, утверждая, что финал был предвзятым. Также приводятся примеры, что в подобных проектах первое место всегда отдают россиянам, напоминая о поражении Кайрата Примбердиева в финале другого российского шоу.

Ранее, в полуфинале, Бегимай исполнила песни «Ты и я» и «Была любовь» в дуэте с их авторами Дмитрием Маликовым и Виктором Дробышем. Она прошла в финал с первого места, набрав 99,52 балла.

Бегимай Турусбекова впервые стала популярной в 2022 году после выступления в парке «Ынтымак» в Бишкеке. Тогда ее каверы на мировые хиты набрали миллионы просмотров в интернете.

Проект «Царица», стартовавший 1 ноября 2024-го, предоставляет женщинам из России и стран СНГ возможность проявить свои вокальные таланты. Шоу собрало участниц от 22 до 45 лет, стремящихся покорить большую сцену.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316485/
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