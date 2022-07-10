23:27
USD 86.14
EUR 93.87
RUB 1.26
Общество
Сюжет: Семейное насилие

Жестокое избиение в Караколе. Пострадавшая повторно пожаловалась прокурору

В рамках уголовного дела по истязанию потерпевшая Айзат Усенбаева с инвалидностью, пострадавшая в результате семейного насилия, повторно пожаловалась прокурору Иссык-Кульской области на бездействие милиционеров. Об этом сообщает правозащитник Камиль Рузиев.

Ранее участковому, допустившему насилие, объявили только выговор.

«Между тем при личном приеме в ГОВД потерпевшей пообещали ускорить получение заключения судебной экспертизы по Стамбульскому протоколу и направить уголовное дело в Каракольский городской суд», — сообщил Камиль Рузиев.

Напомним, 14 мая в каракольскую милицию поступило сообщение из областной больницы о том, что к ним с телесными травмами была доставлена 38-летняя женщина с инвалидностью. Следственно-оперативная группа установила, что травмы ей нанес муж. Подозреваемому инкриминируют преступления, предусмотренные статьями «Истязание» и «Семейное насилие» УК КР. Он водворен в СИЗО Каракола.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239408/
просмотров: 2528
Версия для печати
Популярные новости
Из&nbsp;РФ&nbsp;не&nbsp;выпускают уроженцев других стран СНГ с&nbsp;российским гражданством Из РФ не выпускают уроженцев других стран СНГ с российским гражданством
Произведенные в&nbsp;Кыргызстане автомобили будут стоить от&nbsp;$13 тысяч Произведенные в Кыргызстане автомобили будут стоить от $13 тысяч
Температурные рекорды. Самым холодным в&nbsp;Бишкеке было 21&nbsp;января 2012 года Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 21 января 2012 года
Гепатит на&nbsp;контроле государства. В&nbsp;Кыргызстане будут лечить больных бесплатно Гепатит на контроле государства. В Кыргызстане будут лечить больных бесплатно
Бизнес
Борьба с&nbsp;терроризмом, торговля: Индия обозначила повестку председательства в&nbsp;ШОС Борьба с терроризмом, торговля: Индия обозначила повестку председательства в ШОС
Табак табаку рознь? Почему эксперты выступают за&nbsp;разные акцизы Табак табаку рознь? Почему эксперты выступают за разные акцизы
Семь способов сделать мир лучше с&nbsp;Beeline Кыргызстан Семь способов сделать мир лучше с Beeline Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; не&nbsp;приостанавливает подачу газа населению «Газпром Кыргызстан» не приостанавливает подачу газа населению
24 января, вторник
23:22
В 2022 году в Джалал-Абаде от экстремистской идеологии отказался 21 человек В 2022 году в Джалал-Абаде от экстремистской идеологии...
22:56
Евразийский экономический форум пройдет в мае в России
22:39
Кыргызстан получит от Швейцарии $9 миллионов на поддержку бедных сел
22:16
В Кыргызстане теперь можно проверить, прошла ли машина техосмотр
22:03
Вторжение в Кыргызстан. В селах Максат и Арка начали работать школы