Жестокое избиение в Караколе. Пострадавшая повторно пожаловалась прокурору

В рамках уголовного дела по истязанию потерпевшая Айзат Усенбаева с инвалидностью, пострадавшая в результате семейного насилия, повторно пожаловалась прокурору Иссык-Кульской области на бездействие милиционеров. Об этом сообщает правозащитник Камиль Рузиев.

Ранее участковому, допустившему насилие, объявили только выговор.

«Между тем при личном приеме в ГОВД потерпевшей пообещали ускорить получение заключения судебной экспертизы по Стамбульскому протоколу и направить уголовное дело в Каракольский городской суд», — сообщил Камиль Рузиев.

Напомним, 14 мая в каракольскую милицию поступило сообщение из областной больницы о том, что к ним с телесными травмами была доставлена 38-летняя женщина с инвалидностью. Следственно-оперативная группа установила, что травмы ей нанес муж. Подозреваемому инкриминируют преступления, предусмотренные статьями «Истязание» и «Семейное насилие» УК КР. Он водворен в СИЗО Каракола.