В Кыргызстане деятельность жилищных кооперативов никто не контролирует

В Кыргызстане нет надзорного органа, который мог бы контролировать деятельность жилищных кооперативов. Об этом на круглом столе в Бишкеке сообщил начальник управления надзора за небанковскими финансово-кредитными организациями Национального банка Эрлан Абдраимов.

«На рынке появилось большое количество жилищных кооперативов, выкупающих жилье для своих участников. Однако в их работе просматривается отсутствие ясности и прозрачности. До участников не доводятся их права. Есть высокие риски мошенничества. Например, участники не знают даже того, что имеют право выбирать председателей своих кооперативов. По факту чаще всего это юридические лица, возглавляемые учредителем, выступающим в роли гендиректора. Нацбанк не раз отмечал риски этой деятельности. Мы обращались в правоохранительные органы для дачи юридической оценки их деятельности», — сказал он.

По словам Эрлана Абдраимова, Национальный банк ранее также обращался в кабинет министров с тем, чтобы внести изменения в законодательство и назначить госорган, который мог бы осуществлять надзор за деятельностью жилищных кооперативов.