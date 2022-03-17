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Общество

Рост цен. В городе Ош откроют социальные продуктовые магазины

В Оше планируют открыть восемь социальных продуктовых магазинов. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

Отмечается, что сегодня мэр Алмаз Мамбетов ознакомился с ценами на основные продукты питания. Согласно решению президента Садыра Жапарова, в Ош будут отправлены сахара и подсолнечное масло из запасов матрезервов. Цена килограмма сахара-песка составит 70 сомов, литр подсолнечного масла будет продаваться по 130 сомов.

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Подчеркивается, что мэрия города будет осуществлять контроль за соблюдением торговыми точками фиксированных цен.

«Сейчас на эту тему также ведутся переговоры с представителями крупных торговых сетей. Наша задача — чтобы население могло приобрести основные продукты питания по фиксированным ценам. В первую очередь будут созданы условия для малоимущих и социально уязвимых граждан в МТУ города. Мэрия Оша будет контролировать соблюдение торговыми точками этих фиксированных цен», — сказал Алмаз Мамбетов.

Он также отметил, что в Оше запланировано открытие восьми социальных магазинов.

«Работа над этим сейчас ведется. Магазин будет разделен на две части. В одной будут реализовывать мясо, в другой — продукты первой необходимости: молоко, подсолнечное масло, сахар-песок. Основная особенность магазина — здесь будут заключены прямые договоры с фермерами, с учетом того, что цена на мясо должна быть на 10-15 процентов ниже рыночной. С другими производителями сельхозпродукции тоже будут составлены подобные договора. В ближайшее время такие магазины будут открыты», — подчеркнул Алмаз Мамбетов.

Градоначальник отметил, что основные продукты питания имеются в достаточном количестве.

«Цена за килограмм сахара-песка в настоящее время здесь 83 сома. Чтобы не допускать ажиотажа, искусственно созданного недобросовестными предпринимателями, действуют ограничения на количество приобретения подсолнечного масла, сахара», — отметил мэр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227832/
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