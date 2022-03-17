Рост цен. В городе Ош откроют социальные продуктовые магазины

В Оше планируют открыть восемь социальных продуктовых магазинов. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.
Отмечается, что сегодня мэр Алмаз Мамбетов ознакомился с ценами на основные продукты питания. Согласно решению президента Садыра Жапарова, в Ош будут отправлены сахара и подсолнечное масло из запасов матрезервов. Цена килограмма сахара-песка составит 70 сомов, литр подсолнечного масла будет продаваться по 130 сомов.
Подчеркивается, что мэрия города будет осуществлять контроль за соблюдением торговыми точками фиксированных цен.
«Сейчас на эту тему также ведутся переговоры с представителями крупных торговых сетей. Наша задача — чтобы население могло приобрести основные продукты питания по фиксированным ценам. В первую очередь будут созданы условия для малоимущих и социально уязвимых граждан в МТУ города. Мэрия Оша будет контролировать соблюдение торговыми точками этих фиксированных цен», — сказал Алмаз Мамбетов.
Он также отметил, что в Оше запланировано открытие восьми социальных магазинов.
«Работа над этим сейчас ведется. Магазин будет разделен на две части. В одной будут реализовывать мясо, в другой — продукты первой необходимости: молоко, подсолнечное масло, сахар-песок. Основная особенность магазина — здесь будут заключены прямые договоры с фермерами, с учетом того, что цена на мясо должна быть на 10-15 процентов ниже рыночной. С другими производителями сельхозпродукции тоже будут составлены подобные договора. В ближайшее время такие магазины будут открыты», — подчеркнул Алмаз Мамбетов.
Градоначальник отметил, что основные продукты питания имеются в достаточном количестве.
«Цена за килограмм сахара-песка в настоящее время здесь 83 сома. Чтобы не допускать ажиотажа, искусственно созданного недобросовестными предпринимателями, действуют ограничения на количество приобретения подсолнечного масла, сахара», — отметил мэр.