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Общество

Бишкексвет использовал электрокотлы для отопления без разрешительных документов

Муниципальное предприятие «Бишкексвет» установило и использовало электрические котлы для отопления без разрешительных документов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

МП не получало разрешение для отопления головного офиса электричеством. «Муниципальное предприятие не подключено к системе центрального отопления, то есть использовало электроэнергию незаконно. По данному факту составлен акт. Котлы отключены и опечатаны», — отметили в Минэнерго.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время идут проверки на соответствие разрешенного объема электроэнергии с фактически используемой мощностью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212536/
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