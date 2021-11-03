Бишкексвет использовал электрокотлы для отопления без разрешительных документов

Муниципальное предприятие «Бишкексвет» установило и использовало электрические котлы для отопления без разрешительных документов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

МП не получало разрешение для отопления головного офиса электричеством. «Муниципальное предприятие не подключено к системе центрального отопления, то есть использовало электроэнергию незаконно. По данному факту составлен акт. Котлы отключены и опечатаны», — отметили в Минэнерго.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время идут проверки на соответствие разрешенного объема электроэнергии с фактически используемой мощностью.