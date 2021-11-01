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Общество
Сюжет: COVID-19

Vax стало словом года по версии Оксфордского словаря

Словом 2021 года по версии Оксфордского словаря стало vax («вакцина», «вакцинация», «вакцинировать»). Об этом сообщает РБК.

По данным издания, слово vax в этом году использовали в 72 раза чаще, чем в прошлом.

«Нет слова, лучше отражающего атмосферу этого года, чем vax», — отметили составители словаря.

Кроме того, появились такие неологизмы, как:

  • vaxxie («вакси») — фото, сделанные во время вакцинации, по аналогии с селфи;
  • vax-a-thon («ваксатон») — мероприятие, во время которого люди массово прививаются, в частности от COVID-19;
  • vaxinista («вакциниста», иронически) — человек, который привился от коронавируса и выставляет этот статус напоказ в соцсетях. Иногда так называют и тех, кто участвовал в разработке, доставке или введении вакцины.

РБК отмечает, что слово vax в английском языке было впервые зафиксировано в 1799 году, а производные от него vaccinate и vaccination — в 1800-м. Эти слова происходят от латинского vacca, что означает «корова».

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212338/
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